Analizará Senado desaparición de Poderes en Guerrero y Guanajuato

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República recibió las propuestas de desaparición de Poderes en Guerrero y Guanajuato, iniciativas que serán revisados por la Comisión de Gobernación.

Al respecto, Félix Salgado, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, advirtió que la oposición “debe tener cuidado, o el tiro puede salirle por la culata”, además de arremeter contra el PAN y advirtió que estarían en un error.

“Nosotros somos la mayoría simple y ustedes lo saben, imagínense que nos metiéramos en esos vericuetos, ya a desaparecer Poderes en los estados, y les puedo asegurar desde ahorita que no procede la desaparición de poderes en Guerrero, y ustedes saben por qué no, no hay elementos para ello. Entonces sería ocioso estar aquí haciendo un falso debate”, aseguró.

“Es una amenaza, para eso quieren ser mayoría Morena y sus aliados. Para eso quieren ser mayoría, para desaparecer Poderes solamente porque son mayoría y no porque tengan los argumentos, respondió la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.