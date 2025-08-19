Analiza TEPJF nulidad de elección judicial por uso sistemático de 'acordeones'

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) discutirá el miércoles el proyecto SUP-JIN-194/2025 del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone declarar la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras documentarse una estrategia ilícita de distribución de “acordeones” —guías de votación que coincidieron con las candidaturas ganadoras.

El proyecto acredita una operación estructurada, sistemática y territorialmente focalizada en al menos 23 entidades, con más de 3 mil acordeones físicos y digitales respaldados por 324 pruebas.

El magistrado argumentó que esta práctica vulneró principios constitucionales de legalidad, certeza y equidad, y constituyó propaganda electoral prohibida.

Se propone revocar los acuerdos del INE que validaron los resultados, ordenar al Senado convocar una elección extraordinaria y garantizar la continuidad institucional de la Corte.

Aunque se anticipa que el bloque mayoritario de la Sala Superior rechace el proyecto, el caso marca un precedente en la fiscalización de procesos judiciales-electorales.