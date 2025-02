Ampliarán demanda a armerías si EU declara a cárteles mexicanos terroristas

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum reaccionó a la posible designación de Estados Unidos a los cárteles mexicanos como organizaciones teroristas, situación que hasta ahora no se ha dado a conocer por parte del gobierno del vecino país. Aunque recientemente, de acuerdo con una publicación de The New York Times, el gobierno estadunidense ya estaría planeando designar así al Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel de Jaslico Nueva Generación y La Familia Michoacana.

Fue enLa Mañanera del Pueblo de este 14 de febrero, donde Sheinbaum Pardo recordó que México tiene una demanda internacional contra fabricantes y distribuidores de armas.

"Entiendo que tiene que pasar por el Senado de EU, eso es lo primero. (...) Si llegarán a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en EU, porque entonces como ya reconoció el propio Departamento de Justicia que el 74 por ciento de armas de grupos delictivos vienen de EEUU, pues entonces como quedan las armerías y distribuidoras frente al decreto", declaró desde Palacio Nacional.

Adicionalmente, la mandataria federal reiteró que México busca el fortalecimiento de sus normas frente a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero en territorio nacional.