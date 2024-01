AMLO insiste en método democrático para elección en el Poder Judicial

Ciudad de México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador volvió a plantear la necesidad de aplicar a nivel federal y estatal el método democrático en la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial.

“Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el poder judicial federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. (…) Que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos”, argumentó.

En conferencia de prensa matutina explicó que esta propuesta limpiará la corrupción en el Poder Judicial, que actualmente protege intereses de particulares y no del pueblo de México.

“¿Cómo resolver el problema, que es lo que al final se debe de buscar? Pues con la elección, no quiere decir que eso sea infalible, sí, pero se equivoca menos el pueblo porque siempre los que se oponen a la democracia participativa, hablan de que la gente no sabe de esto. (…) Claro que sabe; sí el pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente. Es un pueblo sabio el pueblo de México”, afirmó.

El mandatario propuso emplear campañas, como sucede en la elección del Poder Ejecutivo y Legislativo, a fin de conocer la trayectoria de candidatas y candidatos al Poder Judicial.

“Además, se hace la promoción, como campañas y a ver: ¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿qué estudió? Porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, ¿cómo han actuado? Y, si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, va a salir gente a decir: ‘yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción o yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro’. Es el escrutinio público”, abundó.

El planteamiento, dijo, es para todas y todos quienes reúnan los requisitos necesarios para ocupar el cargo, incluso los que estuvieron dentro del Poder Judicial.

“Lo que estamos planteando no es que los que ya fueron, no participen. No, que puedan participar todos los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija”, detalló.

En el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución que presentará en Palacio Nacional el próximo 5 de febrero, el Gobierno de México busca devolverle la dimensión democrática y de justicia que originalmente tenía en 1917, enfatizó.

“Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros; que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra”, explicó.

“Ahora que vamos a presentar el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, lo que vamos a hacer es regresar un poco del espíritu de la letra de la Constitución original del 17, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia porque todo eso lo quitaron en el periodo neoliberal y siempre hago la misma pregunta, ¿qué reformas hicieron en 36 años del periodo neoliberal en beneficio del pueblo?, ¿qué reformas constitucionales hicieron para beneficiar al pueblo? Todas en contra, todas a favor de intereses facciosos, intereses particulares”, añadió.

El jefe del Ejecutivo cuestionó los altos salarios y prestaciones excesivas de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obtienen un ingreso total mensual de 792 mil 258 pesos.

“¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo sino de una minoría. Si esto es lo que molesta, ¿quién les paga todo esto? El pueblo y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo; es una paradoja, es una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo”, señaló.

“Por eso es que tenemos que seguir con la transformación para que el gobierno esté al servicio del pueblo, que el amo sea el pueblo, que se cumpla que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo, del interés popular, del interés público”, agregó.