Amenizará ‘Banda MVS’ el Grito de Independencia: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el lunes que el Grito de Independencia estará amenizado por la Banda MS, sin embargo, el mandatario se confundió al hablar del tema.

“Por cierto, va a venir la Banda MVS el 15, cuando lo dije aquí, no habíamos hablado con ellos, el director estaba en Las Vegas… les dijimos que no se vayan a pasar, que no cobren mucho”, comentó el mandatario.

López Obrador que el próximo 15 de septiembre, que será su último grito de Independencia como presidente.

“Van a cobrar poco y son muchos los integrantes. Entonces ya desde ahora los invitamos”, añadió.