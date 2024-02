Alista Gálvez registro ante el INE; iniciará campaña en León

Ciudad de México.– Xóchitl Gálvez Ruiz se registrará como candidata a la presidencia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el martes 20 de febrero y su campaña comenzará el 1 de marzo a las 5:00 de la tarde en León, Guanajuato.

Además, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México informó en su Conferencia de la Verdad que no asistirá al evento denominado Marcha de Nuestra Democracia, convocada para el domingo en diversos puntos del país, ya que podría considerarse un acto anticipado de campaña.

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, expresó Gálvez Ruiz.