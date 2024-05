Alertan por focos de contaminación del agua en tinacos

Ciudad de México.– En México, la preocupación por la calidad del agua va en aumento, especialmente en lo que respecta a su almacenamiento en tinacos y cisternas. Estos reservorios pueden ser propensos a la contaminación debido a la acumulación de sedimentos, el desarrollo de algas o la presencia de bacterias. Por tanto, resulta crucial implementar medidas efectivas para mantener su pureza.

La contaminación del agua no solo proviene de la red pública de suministro, sino que también puede ocurrir en los tinacos si no están equipados con la tecnología adecuada o si no se les realiza un mantenimiento regular. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua contaminada con microbios puede transmitir enfermedades como diarrea, fiebre tifoidea y poliomielitis, poniendo en peligro la salud de las personas.

Rotoplas sugiere revisar método de almacenamiento de agua

En este contexto, los expertos de Rotoplas, una empresa líder en soluciones de agua, sugieren revisar detenidamente el método de almacenamiento del líquido para garantizar que los recipientes cuenten con la tecnología y los materiales necesarios para preservar su calidad óptima para el consumo humano. A continuación, ofrecen los siguientes consejos:

Elegir tinacos con tricapa y materiales de calidad: Este tipo de tinacos están diseñados para evitar la fotosíntesis y con ello el desarrollo de algas y microorganismos. Asimismo, su exclusiva capa UV impide el paso de los rayos del sol y la capa con tecnología Expel®? inhibe la reproducción de bacterias.

Verificar que el tinaco tenga filtro: El agua que llega de la red de distribución pública se contamina con minerales y tierra, por lo que el tinaco necesita de filtros para retener estos sedimentos y evitar que se tapen las tuberías, así como para brindar agua limpia y de la mejor calidad en todo momento.

Asegurar que los tinacos cierren de manera adecuada: Es necesario que estos productos de almacenamiento tengan tapas que sellen de manera uniforme (ya sea con cierre hermético o de rosca) para evitar que se vuelen en condiciones climatológicas adversas, lo que podría permitir el paso de agentes contaminantes como polvo, basura y hasta animales.

Invertir en el mantenimiento y lavado de tinacos y cisternas: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomienda lavar este tipo de productos cada seis meses para garantizar una calidad óptima del agua, no obstante, también advierte que en caso de notar cambios en el color, olor o sabor de este líquido es necesario realizar una limpieza inmediata.

Con estos consejos, Rotoplas reafirma su compromiso de llevar más y mejor agua a las personas, por lo que seguirá trabajando de la mano de expertos para concientizar a la población sobre el uso adecuado de los sistemas de almacenamiento, así como en el desarrollo de soluciones innovadoras y completas para garantizar una calidad óptima de este líquido para uso y consumo humano.