Alertan a mexicanos a no viajar a Haití

Ciudad de México.- La embajada de México en Haití pidió a los mexicanos no viajar al país caribeño tras los múltiples enfrentamientos entre las autoridades haitianas y bandas del crimen organizado.

La sede diplomática agregó por lo que la institución también recomendó a los connacionales que viven en la isla no salir de sus hogares y únicamente realizar traslados que sean necesarios.

Se recomendó a los connacionales que desean salir de aquella nación a monitorear las noticia locales para informarse de la situación de los vuelos, luego de la cancelación temporal de viajes en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture (PAP).

“Dadas las condiciones actuales en las cuales los escenarios de inseguridad son impredecibles, se reitera a la comunidad mexicana en Haití: a) evitar desplazamientos no esenciales; b) extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como a su entorno en todo momento; c) procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad y d) permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades y avisos de la Embajada”, informó un comunicado de la embajada.

Emiten Estado de Emergencia

Durante la noche del domingo, la sede diplomatica alertó que se declaró Estado de emergencia en el departamento del Oeste. "La circulación estará prohibida en todo el departamento a partir de las 8:00 de la noche de domingo hasta las 5:00 de la mañana, y desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana durante lunes, martes y miércoles".