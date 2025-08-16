Alerta Semar por presencia de submarino frente a las costas de Jalisco

Ciudad de México.– La Secretaría de Marina (Semar) lanzó una alerta a través de un comunicado por la presencia de un submarino a 1.3 kilómetros de la costa de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que llamó a las pequeñas embarcaciones a dar espacio y no acercarse al vehículo.

Se trata de un submarino Thomson (SS-20) de bandera chilena.

La dependencia federal no detalló el motivo de la presencia del submarino, pero aseguró que el buque no tiene fines comerciales, así mismo la base que se encuentra en el puerto jalisciense de la marina mexicana emitió algunas recomendaciones para los residentes y visitantes.

"A los patrones de las embarcaciones de recreo y deportiva: realizar su navegación respetando el área en la que se fondeará el submarino. A los propietarios de Jetskie, Kayaks, Paddles, embarcaciones de remolque de bananas y parachutes, evitar realizar sus actividades en las inmediaciones del punto de fondeo del submarino, con el fin de prevenir algún incidente marítimo y proteger la vida humana en el mar. Bajo ninguna circunstancia acercarse e intentar abordar el submarino", dio a conocer la Semar.