Alerta AICM por posibles afectaciones a vuelos por tormenta tropical Lorena

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una advertencia este jueves sobre posibles interrupciones en los vuelos hacia la región noroeste del país debido a la tormenta tropical Lorena, que ha generado condiciones climáticas adversas en estados como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

La publicación en la red social X del AICM insta a los pasajeros a mantenerse informados a través de las autoridades de protección civil y consultar el estatus de sus vuelos con las aerolíneas correspondientes.

La tormenta tropical Lorena, que se formó el 2 de septiembre en el Pacífico oriental, se intensificó rápidamente a huracán categoría 1 antes de degradarse nuevamente a tormenta tropical este 4 de septiembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se desplaza paralelo a las costas de Baja California Sur, con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 110 km/h, ubicado a 225 km al oeste de Cabo San Lázaro. Se pronostica que toque tierra en la madrugada del 5 de septiembre en el municipio de Mulegé, debilitándose progresivamente a depresión tropical.

Autoridades han activado alertas en múltiples estados por lluvias torrenciales que podrían alcanzar hasta 38 centímetros, con riesgos de inundaciones repentinas, deslaves y vientos fuertes. En Baja California Sur, el gobierno estatal ha distribuido despensas, agua y colchonetas en sus cinco municipios, mientras que el gobernador supervisa los consejos de protección civil en Loreto. En Sonora, se han suspendido clases en localidades como Masiaca debido a inundaciones que impiden el acceso a escuelas, y se recomienda preparar kits de emergencia con agua, alimentos no perecederos y medicamentos.

En Ahome, Sinaloa, Protección Civil local ha emitido llamados a la precaución vial por precipitaciones intensas. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha reforzado medidas preventivas, como el reforzamiento de techos y la evacuación de zonas de riesgo en los estados afectados, con más de 2 mil 835 elementos desplegados para resguardar a la población.

Se recomienda a los viajeros monitorear actualizaciones en tiempo real a través de canales oficiales.