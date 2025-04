Alcanza a mandar audio antes de ser asesinado en una discusión

Ciudad de México.- El chofer de una camioneta de transporte público fue asesinado a tiros, en medio de una discusión que se registró por un choque con otro automovilista en el municipio de Texcoco, Estado de México, a la altura de la gasolinera de San Bernardino. En medio de la trifulca, el conductor de la combi alcanzó a enviar un audio.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 20:00 horas del jueves 17 de abril, aunque en un inicio las primeras versiones a que un hombre había muerto al ser víctima de un asalto en el transporte público en el sitio ya señalado. Sin embargo, testigos dieron más información posteriormente.

Algunas personas que presenciaron el hecho comentaron que la persona fallecida era el chofer del transporte público, un hombre al que identificaron como Rafael, quien provenía con su vehículo del paradero de Los Reyes-La Paz, con dirección a Texcoco. En medio del tránsito, el chofer de la combi chocó con un automovilista.

El automovilista descendió de su vehículo y comenzó a discutir con el chofer de la combi de transporte público, cuyo vehículo traía pasajeros, quienes no resultaron heridos en el choque. El accidente entre ambos autos dejó daños leves en el coche particular, por lo que Rafael y el otro conductor terminaron peleando.

En un punto de la discusión, Rafael envió un audio a sus compañeros transportistas en el que les contó lo que sucedió. "Un p... que estoy aquí en San Berna subiendo pasaje, me jalo y lo veo que está parado esperando el paso, entonces hago el brazo hacia atrás para dar el cambio y el g... se me avienta a la de sin susto, yo voy despacito y él se avienta la de sin susto y aunque me amarré, sí le alcancé a dar un llegue y todavía el p... dice que si no me fijo, el i... es él el que está haciendo corte de circulación, es el que se está aventando, entonces a ver ahorita qué procede".

Los testigos relataron que después de mandar el audio, el chofer de la combi y el otro conductor siguieron discutiendo hasta que en un momento dado, el automovilista sacó un arma y le disparó a Rafael, cuyo cuerpo quedó tendido en el pavimento. Al lugar llegaron policías municipales y paramédicos, aunque se desconoce si el automovilista fue detenido.