Alcalde de Piedras Negras se somete a prueba antidoping tras polémica pregunta

Coahuila.- El presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, se sometió este jueves a una prueba antidoping en el Laboratorio Zamarrón, acompañado de su gabinete, tras un tenso intercambio con una reportera durante su conferencia matutina del miércoles 13 de agosto.

La polémica surgió cuando la periodista, identificada como Lucy, cuestionó si el edil estaría dispuesto a realizarse la prueba toxicológica y hacer públicos los resultados, en relación con las pruebas aplicadas a bomberos y otros funcionarios municipales.

La reacción inicial de Rodríguez fue de visible molestia, respondiendo: “¿Qué comportamiento has visto en mí para que pienses que ando drogado?”, y acusó a la reportera de atacarlo, desviando la pregunta hacia otros funcionarios y evitando comprometerse a realizar el examen. El enfrentamiento, que fue transmitido en vivo, se viralizó en redes sociales, generando críticas por su tono y acusaciones de posible violencia política de género.

Horas después, el alcalde reconoció en un video publicado en sus redes sociales que su respuesta fue “impulsiva” y atribuyó el conflicto a fricciones previas con la periodista, a quien señaló como crítica constante de su administración.

En un esfuerzo por “cambiar la narrativa” y demostrar transparencia, Rodríguez acudió al laboratorio junto con directores de diversas dependencias municipales. El examen, certificado con ISO 9001:2015, buscó detectar marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opioides, resultando negativo para todos los participantes.

“ANTIDOPING NEGATIVO ✌🏼😊”, publicó el edil en su cuenta de X. En su mensaje, enfatizó que no permitirá que se dañe el prestigio de su persona ni de su gobierno, al que calificó como “el mejor de México” y “la frontera más segura del país”, según datos del Inegi. Además, anunció que presentará una iniciativa al Congreso de Coahuila para que las pruebas antidoping sean obligatorias y periódicas para todos los funcionarios públicos, incluyendo alcaldes, regidores, secretarios y el gobernador, como medida para fortalecer la confianza ciudadana.

Rodríguez, emanado de la coalición Morena-PT y con trayectoria en el Partido del Trabajo, reiteró su compromiso con la transparencia y pidió a la ciudadanía no engancharse con lo que calificó como “golpeteo político”.