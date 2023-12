Agresor de guardia de Puebla está en EU, revela padre

Ciudad de México.- Carlos Pereyra, padre de Patricio, el joven que agredió a un guardia de seguridad en Puebla, ofreció disculpas en nombre de su hijo, pero justificó el ataque.

Cargando...

Además, Pereyra reveló que su hijo se encuentra en California, Estados Unidos, lo que podría convertirlo en prófugo de la justicia si la Fiscalía obtiene una orden de aprehensión en su contra.

El hombre confesó que fue él mismo quien mandó a su hijo Patricio a California “porque hay mucho odio por parte de la gente que acusa sin saber, juzgan como si fueran personas ejemplares, pero bueno eso ya no me corresponde a mí”.

Sin embargo, el padre de Patricio trató de justificar la agresión: “le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue uno de esos casos, yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque hay mucho odio por parte de la gente que acusa sin saber".

Cargando...

Imagen Televisión reveló audios de Carlos Pereyra en los que habla sobre el caso de su hijo, pero negó dar una postura por otros videos que lo involucran a él y a su pareja, en los que se observa cómo agreden a una mujer.

“No voy a hablar de otros incidentes ajenos a este porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver y eso es lo que me molesta de las redes sociales; en el caso de mi hijo, lo mandé a California a que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada…”, añadió.