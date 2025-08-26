Agreden y amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali

Baja California.- El periodista Jorge Heras, director del portal Lindero Norte y conductor del programa Ciudad Capital, fue agredido la mañana de este martes en la colonia Cuauhtémoc de Mexicali, justo antes de iniciar la transmisión de su noticiero. El ataque, perpetrado por dos sujetos desconocidos que fingían realizar labores de limpieza, ha sido calificado como un atentado directo contra la libertad de expresión.

Según el testimonio de Heras, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:56 de la mañana en la avenida Panamá, frente a la productora Casa Créala. Dos hombres, uno de complexión robusta, calvo, con bigote y camisa negra, y otro más delgado con un chaleco, lo interceptaron pidiéndole un vaso de agua. Al acercarse, uno de los agresores lo golpeó en el rostro, mientras el otro parecía intentar sacar un objeto de su cintura, lo que llevó al periodista a temer que portaran un arma.

Heras intentó huir, pero resbaló, momento en el que los atacantes lo patearon en el suelo mientras le gritaban: “Para que le bajes de huevos, Heras”. La intervención de una automovilista que tocó el claxon y gritó detuvo la agresión, permitiendo que los sujetos huyeran, presuntamente en un vehículo sedán negro donde los esperaba una tercera persona.

Heras, quien resultó con lesiones en la nariz y hematomas en el cuerpo, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y se reporta fuera de peligro. Tras el incidente, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, que ya inició una investigación por los delitos de lesiones calificadas y lo que resulte.

El periodista, con más de 15 años de trayectoria, señaló que el ataque está directamente relacionado con su labor periodística, particularmente por sus investigaciones sobre crimen organizado y presuntas complicidades institucionales, incluyendo críticas a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).