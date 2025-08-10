Aeropuerto de CDMX suspende vuelos por lluvias e inundaciones

Ciudad de México.- Las intensas lluvias que azotaron la capital provocaron la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En Ciudad Juárez, el viaje VIV1001 de la aerolínea Volaris programado a salir a las 10:02 de la noche rumbo a la CDMX se encuentre demorado

Por seguridad, se detuvieron despegues y aterrizajes durante tres horas, mientras se realizan trabajos de desalojo de agua en pistas y zonas internas.

Usuarios reportaron encharcamientos en la Terminal 2, incluyendo áreas de equipaje.

La visibilidad también se vio comprometida, y algunos vuelos fueron desviados a aeropuertos cercanos.

Autoridades recomendaron mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer cambios en itinerarios.