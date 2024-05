Advierte Gálvez que no habrá elecciones limpias el 2 de junio

Ciudad de México.- La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se alista para su cierre de campaña en su estado natal: Hidalgo, que por primera vez será escenario de un evento político de este tipo.

Antes de su actividad proselitista, la representante del PAN-PRI-PRD habló sobre las expectativas que tiene de las elecciones del domingo 2 de junio.

Contrario a lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre elecciones libres y seguras, la candidata opositora dijo que el proceso electoral ya es violento y en algunas casillas no habrá representantes de partidos por temor a represalias.

“La gente definitivamente no quiere estar en Frontera Comalapa (Chiapas), no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de Tamaulipas”, expresó Gálvez.

Añadió que el presidente ya no puede borrar los atentados y asesinatos de personas candidatas. “No hay manera que diga que son unas elecciones limpias”, expresó la candidata opositora.