Admite AMLO que mintió en que IMSS Bienestar es mejor que salud de Dinamarca

Ciudad de México.– El presidente de México Andrés Manuel López Obrador admitió hoy en su conferencia mañanera que su comentario durante su informe de Gobierno dado a conocer el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde aseguró que el sistema de salud IMSS Bienestar era más efectivo que la sanidad en Dinamarca fue "para que hubiera miga", y que sus opositores tuvieran algo que decir.

"En 23 estados el sistema de Salud universal y gratuito para personas sin seguridad social conocido como IMSS Bienestar, este sistema de Salud Pública ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba ser como el de Dinamarca, no, no es como en Dinamarca es mejor que en Dinamarca", dijo el mandatario federal el pasado domingo.

“No, no, no, no. (Fue) para hacerlos enojar, sino, como se le llama en el periodismo, para que hubiera miga, para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen: ‘A ver qué le sacamos’. (Fue) para dar la nota”, reconoció el presidente al ser cuestionado sobre sus palabras por una de las reporteras.

También dijo que esto, al igual que la votación a mano alzada entre los asistentes a la Plaza de la Constitución para conocer su opinión sobre la reforma al Poder Judicial, fue plan con maña.