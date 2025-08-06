Adán Augusto: Toda su tiznadera me tiene sin cuidado

Ciudad de México.- Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Adán Augusto López Hernández rechazó las acusaciones que lo vinculan con su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

“No necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado de alguna autoridad. En el momento que haya citatorio, voy a acudir”, afirmó el legislador morenista.

La polémica surgió luego de que la oposición lo señalara por haber nombrado a Bermúdez durante su gestión como gobernador, pese a los presuntos vínculos del exfuncionario con el crimen organizado. Bermúdez permanece prófugo desde febrero de 2025, tras emitirse una orden de aprehensión en su contra.

Durante su intervención, López Hernández calificó las acusaciones como parte de una “campaña de desinformación” y citó al expresidente López Obrador:

“La calumnia, cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, dijo.

La senadora panista Lilly Téllez exigió su separación del cargo y lo acusó de representar la “narcopolítica en el poder”. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también presentó una denuncia penal, alegando vínculos empresariales entre familiares de ambos funcionarios.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazó el punto de acuerdo para que López Hernández solicite licencia, mientras el senador insiste en que no hay ninguna denuncia formal en su contra.