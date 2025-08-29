Acusan a Noroña de adquirir predio irregular en Tepoztlán

Tepoztlán.- La Comisaría de Bienes Comunales de Tepoztlán, Morelos, cuestionó públicamente la legalidad de la propiedad que el senador Gerardo Fernández Noroña afirma poseer en el paraje Mozoquila, una zona considerada área natural protegida.

Según Félix Cuevas Medina, presidente del comisariado, no existe constancia de posesión a nombre del legislador en los archivos comunales.

Carlos Rojas Almazán, asesor jurídico de la comunidad, explicó que las tierras comunales no pueden ser escrituradas ni hipotecadas, como se estima que ocurrió en este caso. “La propiedad es social. No hay forma legal de que exista una escritura pública sobre ese terreno”, señaló.

La controversia escaló con una protesta de comuneros frente a la vivienda del senador, quienes acusaron que la adquisición viola el régimen agrario y podría derivar en un juicio de restitución ante el Tribunal Agrario. Además, se convocó a una asamblea para el próximo 7 de septiembre, donde se decidirá si se incluye el caso en el orden del día.

El caso ha puesto bajo la lupa el discurso de austeridad que Fernández Noroña ha sostenido públicamente, al revelarse que la propiedad está valuada en más de 12 millones de pesos.

La comunidad advierte que no se trata de un conflicto aislado, sino de una práctica recurrente que afecta la tenencia legítima de tierras en Tepoztlán.