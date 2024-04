Acusan a Álvarez Máynez de acoso; ‘es guerra sucia’, responde

Ciudad de México.- Ana Castelán Valenzuela, una antigua integrante de Movimiento Ciudadano (MC) en Sonora, dijo ser víctima de acoso sexual por parte del candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

Castelán relató que en una convivencia después de un acto partidista, Álvarez Máynez tuvo acercamientos inadecuados con ella y le realizó comentarios de tipo sexual. Añadió que los casos de este tipo fueron comunes dentro del partido naranja entre 2019 y 2021.

La politóloga dijo que le parecía increíble que las mujeres del partido sigan abrazando al candidato “es un asqueroso, nunca se me olvida lo que me dijo, hasta vergüenza me da repetirlo, seguro ni se acuerda de lo borracho que estaba”.

Ana Castelán comentó que no le interesa poner una denuncia formal, ya que considera que el sistema judicial es revictimizante.

“Mi denuncia no es de ahorita, lo he estado haciendo desde 2021. Los años que estuve trabajando, no los tomaron en cuenta, simplemente ‘si daba un beso merecía un lugar’. Me di cuenta que mi trabajo no fue valorado y que esas prácticas entre ellos son muy comunes”, expresó.

Paloma Franco, del equipo de prensa de Jorge Álvarez Máynez, dijo que se trata de un señalamiento sin pruebas.

“Es más, ni siquiera hay una acusación de nada en el relato de sus hechos. Se trata de vil guerra sucia en la que la verdad, no quisiéramos caer. De alguien que además está en abierta campaña con la alianza… ella es candidata”, dijo.