Acusa Xóchitl a ex esposo de Sheinbaum de tener contratos ilegales

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez le dijo a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, durante el segundo Debate Presidencial, que su exposo tuvo contratos ilegales y mostró una fotografía del mencionado recibiento dinero.

"Por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias, sobre contratos, no es ilegal porque la adquisición de contratos no fue a través de la comisión de los pueblos indígenas. Mientes.. ¿qué presumes? hay 47 millones de mexicanos en la pobreza", dijo Gálvez.

"Qué vergüenza que presumes un millón 500 mil niños que no van a la escuela, un desastre en la educación, nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa y 50 millones en el sistema de salud", agregó la candidata de la oposición.