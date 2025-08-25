Acusa Sheinbaum a Lilly Téllez de promover intervencionismo de EU

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó este martes a la senadora Lilly Téllez con los conservadores del siglo XIX que, dijo, “fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México”.

Durante su conferencia matutina, advirtió que “no es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención” de Estados Unidos en asuntos internos del país.

En paralelo, legisladores de Morena y partidos aliados plantearon abrir una investigación contra la panista por sus declaraciones a la cadena Fox News, donde —según señalaron— “difama” a la presidenta y solicita la participación de autoridades estadounidenses en el combate a los cárteles en México.

La senadora Guadalupe Chavira consideró necesario indagar si Téllez trabaja para alguna agencia de Estados Unidos con la misión de “desestabilizar al país”, al recordar que con frecuencia se suma a acusaciones sin sustento que vinculan al gobierno federal con el narcotráfico y ahora impulsa una postura de intervencionismo.

Así respondio la legisladora