Acusa AMLO manipulación a padres de Ayotzinapa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los abogados de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa son manipulados por supuestas organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros para que no accedan a la información oficial sobre la investigación.

“Lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante”, afirmó el presidente sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En conferencia de prensa matutina indicó que conduce la investigación y se comprometió a que, en un plazo máximo de 20 días, se reunirá con madres y padres de los jóvenes desaparecidos a fin de brindarles más información y pruebas del caso.

“Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación”, subrayó.

La manipulación de la información, dijo, tiene fines políticos e impiden que los familiares de las víctimas accedan a los avances de la investigación que el Gobierno de México intentó entregarles.

“Quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos (…) y de otras organizaciones y cómo están vinculados con (Emilio) Álvarez Icaza y con la OEA y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros”, explicó.

“Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se lo prohibieron los abogados”, agregó.

Ante la irrupción de presuntos normalistas en Palacio Nacional mientras se llevaba a cabo el diálogo circular con representantes de los medios, el jefe del Ejecutivo sostuvo que no escalará la violencia porque el gobierno federal no caerá en provocaciones ni confrontaciones.

“Como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, (…) pero ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ayudaron a dejar libres a quienes tengo pruebas participaron en la desaparición de los jóvenes”, enfatizó.

“Lo quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta; no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. (…) Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Lo que quieren es provocar”, expresó.

El presidente López Obrador recordó que en los últimos días han hecho manifestaciones similares en otras instalaciones de dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Lotería Nacional, demostrando que se trata de “un plan de provocación clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”.

Afirmó que no parará la investigación a fin de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y conocer la verdad luego del llamado pacto de silencio y de la supuesta verdad histórica del sexenio anterior.