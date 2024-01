Acudirá Sheinbaum a todos los debates: Mario Delgado

Ciudad de México.– La precandidata Claudia Sheinbaum Pardo asistirá a todos los debates que determine el Instituto Nacional Electoral (INE) , aseguró Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena.

La postura surgió luego de que la contrincante opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, retara a la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia a ir a los eventos.

“En los debates que fije la autoridad electoral por supuesto que va a asistir nuestra (pre) candidata. Lo que hay que ver en las reglas del debate, pues es que no se permita el teleprompter, entonces, más bien no sé si va a querer ir la (pre) candidata del PRI y el PAN si no se le permite usar prompter”, dijo Mario Delgado.