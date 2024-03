Actúa INE como la inquisición: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó el martes a la ordenanza del Instituto Nacional Electoral (INE) para que elimine conferencias matutinas en las que da pronunciamientos sobre las elecciones y la difusión de propaganda gubernamental por medios oficiales.

Al respecto, el mandatario consideró que el organismo actúa de forma muy estricta: “están como la Inquisición”.

“Ahora fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’, no voy a poder hablar de ‘oligarquía corrupta’, me van ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos. Podría ser ‘mafia del poder’ o ‘conservadurismo corrupto’”, expresó el mandatario.

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar o eliminar siete conferencias matutinas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental.

El PAN y PRD presentaron tres quejas contra el presidente López Obrador, en las que resultaron procedentes las medidas cautelares, por lo que tendrá un plazo de seis horas para hacer las modificaciones.