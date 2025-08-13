Activista de 23 años confronta a diputados por ola criminal en México

En la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México celebrada este martes 12 de agosto, la joven Ana Karen Sotero Salazar lanzó un fuerte llamado a los diputados para que actúen contra el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que (aseguró) han golpeado severamente a su comunidad.

Sotero Salazar, quien recibió el Premio de la Juventud durante el evento, contó que aunque actualmente vive en la Ciudad de México, proviene del barrio del Cobradero, un lugar que, según sus palabras, fue prácticamente borrado por la violencia criminal y que nunca recibió la atención de las autoridades.

“Yo soy parte de una comunidad que el crimen organizado desapareció y donde jamás nadie nos hizo caso”, expresó con evidente molestia.

La joven, de 23 años, denunció que en México persisten situaciones de opresión y que miles de personas —incluidas víctimas de desplazamiento forzado— no han sido reconocidas ni escuchadas. Subrayó además que incluso menores de edad, como niños de primaria, son reclutados por grupos delictivos.

Durante su intervención, reprochó la actitud de algunos legisladores que, según dijo, conversaban entre ellos mientras los galardonados exponían sus mensajes: “Me parece una falta de respeto que cuando estamos aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. ¿¡Qué clase de actitud es esta!?”.

Ana Karen acusó que las respuestas oficiales suelen ser insuficientes y que, pese al esfuerzo de los jóvenes por participar en el debate público, la atención que reciben es mínima. “Es injusto, es una burla, porque ahí nos demuestran el supuesto interés que tienen hacia nosotras. Yo lo que veo es que no lo tienen; para ustedes solo es un proceso meritocrático”, reclamó.

En su cierre, hizo un llamado a las autoridades para que den verdadero espacio a las voces juveniles en la lucha contra el crimen organizado. “Si en verdad quieren apoyarnos, guarden silencio y permitan que nuestras voces se escuchen”, concluyó.