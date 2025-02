Acciones de México no son suficientes para evitar aranceles: Trump

Foto: Associated Press

Ciudad de México.– El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que las acciones de México, así como de Canadá, para el control de la migración, así como del tráfico de fentanilo, no han sido suficientes para evitar la imposición de aranceles que aplazó un mes luego de una llamada con la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Previo a su viaje a Nueva Orleans para presenciar el Super Bowl, el presidente Donald Trump aseguró en una entrevista difundida por Fox que aún considera la aplicación de aranceles del 25 por ciento a los productos que Estados Unidos importa desde Canadá y México.

"No, no es lo suficientemente bueno. No es sostenible y voy a cambiar esa situación", dijo el mandatario en una entrevista para Fox. Además, anunció que este lunes impondrá aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio de “cualquier país”.

Sobre la relación comercial con México, Trump señaló que el déficit sigue siendo muy alto y su administración debe implementar medidas.

“¡Tenemos un déficit con México de 350 mil millones de dólares! No voy a hacer eso. No voy a permitir que eso suceda”, dijo el presidente de EU, quien apenas una semana atrás acordó con Sheinbaum suspender durante un mes la entrada en vigor de los aranceles.