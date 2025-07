Zona militar endurece castigo por cruzar ilegalmente a EU desde Juárez

Foto: Associated Press | Ilustrativa

Foto: Associated Press | Ilustrativa

Ciudad Juárez.- Habiendo transcurrido más de seis meses del inicio de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, las corporaciones de seguridad estadunidenses oficializaron a mediados de junio una segunda zona militar en la vecina frontera de El Paso, Texas. Al ser considerada una extensión de la base militar de Fort Bliss, esta zona representa las sanciones más severas para los migrantes que intenten cruzar ilegalmente hacia suelo estadounidense desde Ciudad Juárez.

¿Qué sanciones se aplican?

Intentar ingresar a territorio texano por esta nueva zona militar —ubicada en el centro de El Paso y a un costado del muro fronterizo— puede derivar en dos posibles cargos federales: entrada ilegal a los Estados Unidos y la posible imputación de un crimen federal por “entrada sin autorización a una zona de defensa nacional”.

El primero de estos delitos, el más común, es motivo de deportación inmediata por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), además de una prohibición para realizar trámites migratorios por hasta cinco años.

No obstante, el segundo cargo permite que los soldados estadounidenses detengan a los migrantes involucrados y los vinculen a un proceso federal que podría derivar en hasta un año de prisión y una multa de 100 mil dólares (equivalentes a un millón 878 mil 300 pesos).

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, zonas como la ubicada junto al puente Santa Fe existen para cerrar los “huecos” en el muro divisorio.

“Entrar por una ventana”

La también llamada “Zona de Defensa Nacional” (NDA, por sus siglas en inglés) forma parte de una franja de seguridad de 201 millas (323.47 kilómetros) que va desde Lordsburg, Nuevo México, hasta Fort Hancock, Texas. El área es vigilada por ICE, CBP y el Ejército de los Estados Unidos. Del lado mexicano, la vigilancia corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional.

Los directivos de CBP describen esta zona como “intentar entrar por la ventana de una casa”:

“Si intentan cruzar, primero deben evadir a las autoridades mexicanas, luego el alambre de púas, después el muro y finalmente a nosotros. No hay nada en esta zona que dé a entender que se puede cruzar por aquí. Esto no es una puerta, es la ventana de una casa, es una rejilla. No es fácil cruzar por una ventana”, expresó Walter Slosar, jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso.

Según Slosar, la NDA deja clara la intención de deportar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente al país.

“Queremos dejar claro que todas las personas que intenten cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal van a ser deportadas. Y no las vamos a deportar a Juárez ni a Chihuahua: las vamos a devolver al interior de México, lo más lejos que podamos”, añadió.

No obstante, el uso de estas zonas militares sigue siendo tema de debate en las cortes federales de los Estados Unidos, tanto en El Paso como en Nuevo México.

Los que entran por accidente

Desde su implementación a finales de abril, se han reportado varios casos de migrantes que aseguran no haberse percatado de estar ingresando a una zona de resguardo militar al momento de su detención.

El caso más reciente en la frontera fue el de una mujer de origen peruano, quien fue absuelta de todo cargo por intromisión en zona militar por la jueza federal de El Paso, Laura Enríquez. La magistrada argumentó que los señalamientos que delimitan el área no eran lo suficientemente visibles.

Durante mayo, una docena de ciudadanos, también peruanos, se declararon culpables de haber ingresado al área restringida de Fort Huachuca, en Nuevo México. Un mes después, dos hombres mexicanos fueron detenidos en circunstancias similares y aceptaron su culpabilidad por el nuevo delito federal. Ambos fueron multados y actualmente enfrentan sus procesos para evitar ser encarcelados.

Los representantes legales de ambos estados en la corte federal reiteran que las cuatro zonas militares que comparten ambas entidades están debidamente identificadas, tanto en inglés como en español.

“De manera accidental o no, sigue siendo un delito y deben aplicarse las consecuencias de la ley. Se siguen todos los procedimientos cuando se detiene a migrantes; firman un acta donde se les explica el delito que cometieron, tanto en inglés como en español. Ellos deben firmar esa acta antes de continuar con el proceso”, explicó Ryan Allison, fiscal federal del distrito de Nuevo México.

Por encima del alambre de púas, el muro, el Título 8 y los más de 2 mil efectivos militares desplegados en El Paso, una de las realidades actuales de esta frontera es que el número de cruces ilegales ha disminuido considerablemente desde enero.

¿Cuántos migrantes intentan cruzar por Juárez?

De acuerdo con cifras de la propia CBP, de enero a mayo de 2025 se han registrado 20 mil 115 detenciones de migrantes, lo que representa una disminución del 88 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.