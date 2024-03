Yadira Cortés: 14 años de lucha en pro de la mujer

Ciudad Juárez- A lo largo de 14 años de residencia en esta fronteriza Ciudad Juárez, por los ojos, la voz y las manos de Yadira Cortés han pasado una serie de cambios en la atención hacia las mujeres tanto en lo jurídico como en lo emocional. La gran mayoría de estos como parte una lucha suya y de los colectivos que representa.

De acuerdo con la activista, por más lejano que parezca aquel 2014, su camino por el activismo en pro de las mujeres de esta región dio inicio cuando se desempeñaba como maestra en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El mencionado organismo tiene como objetivo el brindar atención a las mujeres víctimas de violencia para que tengan las herramientas correctas y los conocimientos que las lleven hacia las autoridades adecuadas en la búsqueda de hacer valer sus derechos. Asimismo, de manera recalcada por la propia Yadira, tiene entre sus metas evitar la “revictimización” de todas las vulneradas.

“La revictimización básicamente es evitar que la mujer vuelva a pasar por ese hecho violento en cuestión. El ejemplo más común se da en las audiencias cuando el juez le pide a la víctima que narre varias veces el mismo hecho, eso es una experiencia muy fuerte y genera traumas en la persona. No pasa nada más con las mujeres, en los casos de violencia intrafamiliar también le puede pasar a los niños y es igual de peligroso, sigue siendo una violación a los derechos humanos”, detalla Cortés.

Al hacer un recuento de la lucha que todavía no termina, salen a la luz logros colectivos la creación de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género de la Policía Municipal, el protocolo especial para atención a la violencia de género y la réplica del memorial en Arroyo del Navajo. Este último, en conmemoración de las 26 jóvenes que fueron asesinadas en el que termino siendo un cementerio clandestino localizado hace una década.

Cortés recalca que todas estas no fueron acciones propias de buena voluntad espontanea de las administraciones municipales, sino cosas por la que se luchó desde la Red Mesa de Mujeres y el resto de los colectivos en pro de la mujer.

“Todo esto no es algo que se dé de manera fortuita, o por que saliera de cuenta propia de los municipios. Esto se fue exigiendo. Dialogo siempre hubo, apertura también, pero se decían las cosas y no se hacían. No se realizaban ni se llevaban las cosas que se pedían ni se acordaban. No pedimos cosas descabelladas, eran necesarias”.