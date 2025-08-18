¿Ya te vacunaste vs el sarampión? Ofrecerán inmunización en estos puntos

Chihuahua.– En atención a la política pública de prevención y control del sarampión, se invita a la comunidad a acudir a inmunizarse contra la enfermedad en los diferentes módulos de vacunación que serán instalados del 18 al 22 de agosto en puntos estratégicos de la ciudad.

Personal de la Secretaría de Salud brindará atención prioritaria a personas desde los 6 meses de edad y hasta los 49 años, quienes recibirán la vacuna doble viral (SR) o triple viral (SRP), que además de proteger contra el sarampión, también previene contra la rubéola y la parotiditis, acorde a las características y necesidades de cada paciente.

A quienes acudan a aplicarse el biológico se les solicitarán datos personales básicos, y se les entregará un comprobante para que la dosis pueda registrarse posteriormente en su cartilla de vacunación.

Los puntos de vacunación incluyen a la Universidad Regional del Norte (URN), Plaza Las Américas, Mi Plaza Libramiento, Plaza Jilotepec y Plaza Alameda Iglesias, así como los supermercados S-Mart ubicados en Las Aztecas, La Curva y Monte Blanco, todos en un horario de 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.



En los Centros de Salud la aplicación de la vacuna se mantendrá activa de manera permanente, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.



Ante la presencia de síntomas como fiebre, sarpullido, tos, ojos enrojecidos o escurrimiento nasal, se recomienda acudir de inmediato con personal médico para recibir un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado