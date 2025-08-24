¿Ya checaste si calificas para la Pensión del Bienestar?

Ciudad Juárez.– Las pensiones que otorga el Gobierno Federal a las personas adultas mayores atienden a diferentes grupos sociales según su condición de vulnerabilidad, en el caso de las mujeres adultas a partir de 60 años pueden obtener un pago bimestral y los hombres a partir de los 65 años.

La Secretaría del Bienestar, a través de su delegada en Chihuahua Mayra Chávez Jiménez informó que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de agosto, tanto para la pensión de Mujeres Bienestar qué otorga 3 mil pesos bimestrales y la de personas adultas mayores, que entrega 6 mil 200 pesos cada dos meses.

Ambos programas están disponibles únicamente para las y los mexicanos que viven en el país, que cumplen con los requisitos de edad y deben presentar los siguientes documentos en copia:

- Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

- Acta de nacimiento.

- CURP certificada y de reciente impresión.

- Comprobante de domicilio.

Además, al completar su registro deben aportar dos números de contacto para integrar a su expediente y el personal de la dependencia pueda comunicarse cuando haya información relevante como la entrega de las tarjetas bancarias a través de las cuales se deposita el recurso.

Omar García Palomares, director regional de los Programas para el Bienestar en Juárez, detalló que los espacios de atención y registro se encuentran instalados en espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

- Centro comunitario Kilómetro 20.

- Parque Galeana.

- Parque Borunda.

- Centro comunitario Eréndira.

- Polideportivo Revolución.

- Parque Ampliación Aeropuerto.

- Plaza Zaragoza.

- Parque Torres Sur.

- Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.

Al ser parte de la región, en el municipio de Praxedis la atención será en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) ubicado en la calle Coahuila y Guadalupe Victoria; y en el municipio de Guadalupe la atención se brinda en el CID en la avenida Miguel Hidalgo 128.