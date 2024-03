Ciudad Juárez.- Este día se llevó a cabo una sesión de juegos de mesa “modernos y tradicionales” en la Biblioteca Pública del Parque Central “Rómulo y Numa Escobar” en colaboración con los clubes “Board Masters CDJ” y “Petauro Lector”, que promueven las actividades de convivencia dejando de lado los celulares, tabletas y otros dispositivos.

Susana Torres, coordinadora del club, explicó que en conjunto con Ricardo Rivera lidera este proyecto desde enero de 2023 para llevar a los juarenses nuevas atracciones descubriendo juegos de mesa modernos y retomando los beneficios de los juegos tradicionales: compartir de forma cordial en espacios seguros para toda la familia. Además de ayudar al desarrollo de capacidades motoras, mentales y sensoriales.

Al evento se dieron cita chicos y grandes, siendo una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, poner aprueba las destrezas de concentración y estrategia, así como de conocer nuevas formas de entretenimiento y hacer amigos.

Entre los juegos que protagonizaron los diferentes encuentros entre los participantes se encontraron: Ensalada de Puntos; Azul; Dejavu; Cat in the box; Shut the box; Mugginis!; Sovereign skies; El Padrino; Trash Pandas, entre otros.

Las siguientes reuniones programadas serán el sábado 13 de abril en el Museo de Arte de Ciudad Juárez ubicado en el circuito Pronaf; y el 11 de mayo, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.