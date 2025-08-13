Ciudad Juárez.– La cadena de comida rápida Wendy’s celebró la apertura de su nueva sucursal en Plaza Valentinos, ubicada en la intersección de Gómez Morín y Waterfill. Con esta apertura, la marca alcanza las 19 tiendas en Ciudad Juárez y 25 en todo el estado de Chihuahua.

El restaurante estará abierto todos los días de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche, ofreciendo a los juarenses su inigualable sabor y una amplia variedad de opciones en su menú.

Durante la inauguración, Wendy’s sorprendió a sus clientes con un sorteo especial entre las primeras 100 personas en llegar; el afortunado ganador se llevó nada menos que un año de Wendy’s gratis.

Entre los productos más populares de la cadena se encuentran la icónica Baconator, la Big Bag, el postre Frosty y su promoción permanente de 2x1 en distintas hamburguesas del menú.

Wendy’s Valentinos ya está listo para recibir a todos los amantes de las hamburguesas en su nuevo hogar en Ciudad Juárez.