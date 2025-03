¿Vuelven los retenes antiebrios? Esto harán para evitar accidentes vehiculares

Ciudad Juárez.– Ante los recientes accidentes viales en los que han muerto varias personas debido a que viajan a exceso de velocidad o en estado de ebriedad, el Gobierno Municipal prevé incrementar la presencia de agentes viales en las calles.

En los últimos días el bulevar Manuel Gómez Morín se ha convertido en el escenario de accidentes trágicos en los que la falta de pericia de los conductores ha provocado hasta la muerte, ello la autoridadlocal, pese a no descartar la colocación de retenes, ha optado por ahora a incrementar la presencia de agentes viales en la zona.

Sobre los retenes, el alcalde aseguró que “no lo hemos considerado todavía, no debo descartarlo del todo, pero no hemos llegado a esa conclusión”, y agregó que no se ha puesto en marcha esa acción, porque siempre es una molestia para quienes salen a divertirse sanamente.

El edil dijo que por lo pronto consideran seguir con campañas de concientización, así como reforzar la presencia de agentes viales en las calles con más incidencia.

“Es muy triste ver cómo por enfiestarse de más se dan estas tragedias, lo que sí vamos a hacer es reforzar la presencia de los agentes viales”.