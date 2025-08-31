Vuelven a clases mañana 294 mil alumnos de Nivel Básico

Ciudad Juárez. - Son aproximadamente 294 mil alumnos de Primaria, Secundaria y Preescolar en el norte del estado, los que volverán a clases el 1 de septiembre.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes, informó que se trata de 974 escuelas aproximadamente las que se reactivan a partir de este lunes.

“Tan solo en Ciudad Juárez hay 900 planteles en números redondos: 700 escuelas federales, 200 escuelas estatales y los demás vienen de los municipios que nos corresponden aquí en la zona norte del estado de Chihuahua”, puntualizó el funcionario.

Este 1 de septiembre con la incorporación de los alumnos del nivel básico, habría actividad además en unas mil 300 escuelas privadas, que se sumarán a los 60 mil estudiantes universitarios y otros 70 mil de Media Superior.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, se estará hablando de casi 400 mil estudiantes en todos los niveles educativos para la región norte del estado.

Es por ello que la Coordinación de Seguridad Vial ya dio a conocer la implementación de un operativo especial para resguardar la seguridad de los alumnos con la participación de 700 agentes viales y el resguardo de 20 instituciones educativas en las principales vialidades de la ciudad.

La Coordinación de Seguridad Vial dio a conocer que estos oficiales estarán en vigilancia a lo largo de la avenida Tecnológico y otras vías primarias buscando garantizar un mejor flujo de vehículos durante las entradas y salidas de las escuelas.

Como cada regreso a clases, la dependencia municipal exhorta a los automovilistas a respetar los cruces peatonales, los límites de velocidad en zona escolar y evitar estacionarse en doble fila, ya que estas prácticas impiden el libre tránsito y afectan a otras personas.

A los padres de familia que llevan a sus hijos (as) a la escuela se les recomienda salir a tiempo de casa, evitar conducir a exceso de velocidad, no formar doble fila frente a las escuelas, ceder el paso a los peatones y respetar los señalamientos viales.