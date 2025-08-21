Ciudad Juárez.– La madrugada de este jueves se registró la volcadura de una camioneta Jeep Liberty modelo 2005 frente a la X, sobre la calle Vega del Río Bravo, a un costado de la fila de acceso al puente Libre.

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando la unidad con placas de Texas terminó sobre la banqueta. El vehículo fue abandonado en el lugar y no se localizaron a sus tripulantes.

En el exterior de la camioneta quedaron tiradas varias botellas de cerveza, lo que será considerado en las indagatorias para determinar las posibles causas del accidente.

Elementos de Seguridad Vial acudieron para resguardar la zona y retirar la unidad siniestrada. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni lesionadas en relación con este hecho.