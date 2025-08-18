Ciudad Juárez.- Una mujer pereció la tarde de este lunes en un percance vial ocurrido a las afueras de Juárez, en la zona del entronque a Santa Teresa.

Acorde con lo mencionado por parte de las autoridades, la mujer iba a bordo de una camioneta Ford Freestar modelo 2005 en color blanco sobre la carretera Casas Grandes rumbo a Juárez.

A la altura del kilómetro 34, el vehículo salió de la carretera lo cual causó la muerte de la fémina; miembros de la familia resultaron con lesiones y fueron trasladados a un hospital.

Miembros de la Guardia Nacional de Caminos se hicieron cargo de realizar el peritaje y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar una investigación referente al fatal suceso.