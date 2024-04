Voy a ser un diputado cercano a la gente: Nono Corral

Ciudad Juárez - Habiendo pasado ya el mes y medio de campañas para cargos federales, el candidato a diputado por el Distrito 07 en el oeste del estado por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia Roberto Nono Corral, indicó que de ganar será un legislador cercano a todos los pueblos que conforman su región con el fin de resolver sus problemáticas.

El morenista señaló para el programa “Decide 2024” de Radio Net 1490 la necesidad de solventar problemas de falta de agua y de educación. Este último por la propia falta de pobladores, situación que no justifica la construcción de escuelas y provoca falta de maestros.

“La problemática normal tradicional es que el extenso territorio sufre por ausencia de agua y por ser campo pues tienen condiciones diferentes al resto del país. Lógicamente tuvimos inconformidades por que se nos quiere tratar como al resto del país y obviamente en el sur si hay agua. Tenemos que hacer conciencia e ir a la raíz del problema. Tenemos más de 2 mil pozos clandestinos en la zona. Esos pozos no solo se llevan el agua, provocan caos eléctrico con las caídas de luz porque están conectados a la energía de manera arbitraria. Son círculos viciosos muy grandes y que tienen décadas presentes. Se necesita mucha conciencia de la gente”, explicó el candidato.

Asimismo, señaló que el apoyo de la gente perteneciente a los 19 municipios que conforman el sector es gracias al buen trabajo del Movimiento de Regeneración Nacional y a la congruencia en las políticas del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

De igual manera, indicó que resolver los problemas que azotan al oeste del estado y a su zona serrana terminaría por evitar que todos los pobladores de la región ocupen las periferias de ciudades como Juárez y Chihuahua sumidos en la pobreza.

“Voy a ser un diputado federal de territorio y no de escritorio. Voy a ser cercano a sus alcaldes y a sus diputados locales para que en equipo se puedan resolver las problemáticas en salud y en educación para que la gente se arraigue en sus comunidades. Para que no tengan que salir de manera desordenada y que no acaben en las periferias de Chihuahua o de la misma Ciudad Juárez”, remató para los micrófonos del 1490.