Ciudad Juárez- A horas de que terminen las campañas electorales, el candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez por el Partido Pueblo, Jaime Flores “Maquina de Fuego” señaló para los micrófonos de Radio Net 1490 que no descarta dar la sorpresa el 2 de junio en las urnas y vislumbra ser presidente municipal antes de los 30 años.

De 26 años de edad, el representante del órgano del sol indicó que el representa a la verdadera mayoría de esta frontera, es decir, quienes viven en la pobreza a quienes se les ha negado el acceso a las oportunidades culturales y educativas.

"Ya ganamos. Ya ganamos al plantear un precedente de verdadera representación popular y al abrirle las puertas a todos los niños que se han criado en situaciones como las mismas en las que yo crecí, eso es una gran victoria. Hemos incidido en la agenda política, ya se habla de temas sociológicos y hemos elevado el nivel intelectual para hacer política.Podemos darles la sorpresa, si no es en estas elecciones son en las que siguen, estoy convencido de que voy a ser presidente antes de los treinta por que se abren caminos y estamos sentando las bases. Los juarenses ya manifestaron su voluntad y es su voluntad la que se tiene que hacer cumplir", expreso el candidato.

Asimismo, puntualizó que la gran mayoría de las propuestas del resto de sus contrincantes no deberían ser siquiera propuestas, esto pues son temas “de cajón” y carencias que todos los juarenses han sufrido desde hace ya varios años.También subrayo que buscará regresar los impuestos a las calles de la ciudad para que los cobros se reflejen en mejoras.

"Los impuestos no se regresan a la calle, vamos a impulsar muchos incentivos iscales con la iniciativa privada para que mejoren escuelas, planten arboles y que mejoren los parques, porque lo que pagamos no se ven en la ciudad y eso es lamentable. Aquí da coraje por que no se hace nada y no sabemos a dónde se va el dinero. El dinero tiene que llegar a donde tiene que llegar y no a las mansiones de los políticos o a sus camionetas blindadas", añadió Torres.

Por último, dejó claro que no contempla realizar ningún evento oficial de cierre de campaña para mañana.

"No voy a hacer cierre por que me parece una falta de respeto, me parece una burla, que se gasten dinero nuestro tantos recursos para cerrar campaña . Yo voy a seguir trabajando estos últimos dos días como le he venido haciendo", remató.