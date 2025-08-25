Volverán a clases cerca de 700 mil alumnos en Chihuahua

Ciudad Juárez.– Esta semana concluyen las vacaciones de verano para los estudiantes de nivel básico en Chihuahua, quienes regresarán a clases el próximo lunes 1 de septiembre. Se estima que cerca de 700 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán el ciclo escolar 2025-2026.

El secretario de Educación y Deporte del Estado, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, aseguró que la entidad está preparada para el arranque del ciclo escolar.

“Van a regresar a clases el próximo 1 de septiembre cerca de 700 mil alumnos. Estamos preparados para dar inicio al ciclo escolar”, declaró.

Asimismo, informó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar la vacunación contra el sarampión y prevenir contagios en las escuelas.

“Hemos hecho una invitación muy responsable para que todos nuestros niños se vacunen contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. Al protegernos nosotros, protegemos a toda la comunidad educativa”, añadió el funcionario.