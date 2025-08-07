Ciudad Juárez.- La suma de esfuerzos a hecho posible que inicie un proceso de restauración ecológica en una zona del Camino Real. Ahora los voluntarios solicitan a la comunidad fronteriza la donación de materiales para continuar la limpieza.

El periférico Camino Real es una vialidad de 23 kilómetros insertada en las faldas de la Sierra de Juárez, una formación ortográfica de 12 mil hectáreas. Debido a la complejidad de la zona y la importancia de tomar conciencia colectiva de la responsabilidad en el cuidado del medioambiente, un grupo de activistas ambientales acompañados de la comunidad han iniciado un esfuerzo por limpiar y recuperar el entorno natural.

El área seleccionada para retirar los residuos y rehabilitar a través de la reforestación con especies de la región, es la glorieta Sierra de Juárez, ubicada en la intersección de la calle Camino de la Plata y Camino Real. Esta ubicación se encuentra a tres kilómetros o cinco minutos en automóvil desde el acceso sur del Camino Real, en donde convergen la salida a la carretera a Casas Grandes y el eje vial Juan Gabriel.

Raymundo Aguilar, integrante del colectivo Sierra de Juárez, informó que el 19 de julio iniciaron las jornadas de limpieza, de las cuales se han realizado dos intervenciones; una de educación ambiental, con un módulo de información para mostrar a los vecinos sobre la flora y fauna. En esa ocasión se incluyó un recorrido guiado en la glorieta para mostrar la biodiversidad del sitio.

Hasta el momento cuentan con un corte parcial de los residuos retirados del área, como:

50 llantas.

Aceites.

Vidrios.

Plástico.

Desechos de mascotas domésticas.

“Sabemos que va a ser difícil, quizás no logremos las condiciones originales, pero la idea es que la flora, la fauna, la vida silvestre que está en esta área también tenga un espacio digno para poder continuar con sus con sus procesos naturales”, dijo Ray, como es conocido por la comunidad para motivar a la población a involucrarse.

Los trabajos de restauración continuarán durante el tiempo que sea necesario para lograr la limpieza del área de la glorieta, por lo que estos momentos el equipo informó que ha identificado el reto de contar con los insumos necesarios para que los voluntarios puedan hacer el trabajo.

“Necesitamos de tu ayuda, solicitamos apoyo en especie para continuar con la limpieza del área”, comunicó el equipo de trabajo involucrado en la restauración ecológica.

Entre los materiales necesarios se encuentran:

Bolsas negras de uso rudo.

Chalecos reflejantes.

Guantes de seguridad.

Costales de reuso (harina, azúcar, etcétera).

Cubrebocas.

Rastrillos.

Palas.

El punto de acopio para recibir las donaciones para este esfuerzo se ha instalado en el local de nombre a Aluxes y Toloaches, ubicado en la avenida Sanders 447 de la colonia Anáhuac. El lugar puede recibir los materiales de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de miércoles a lunes, los martes se encuentra cerrado.