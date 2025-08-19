Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que los Guardianes del Agua ubicaron una casa en la calle Aquiles Serdán, de colonia Chaveña, donde se tenían una toma clandestina que unía la vivienda con la red de agua potable a través de una manguera.

En una inspección, el personal de la JMAS detectó una toma ilegal y un adeudo de 119 mil pesos en la cuenta, por lo que cortaron el servicio y aplicaron una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual aumentó a 180 UMAs debido a que los habitantes volvieron a reconectarse de manera ilegal.

La multa equivale a 20 mil 365 pesos, los cuales se suman a los casi 120 mil pesos de adeudo que ya tiene la cuenta, la cual tendrá que ser regularizada en las oficinas de la JMAS para poder ser reconectada.

La JMAS reiteró "el firme compromiso con los usuarios cumplidos, los cuales se ven afectados por el robo del agua, por lo cual, los Guardianes del Agua piden a la comunidad denunciar cualquier anomalía al WhatsApp 656-375-3610 con la dirección, fotos y videos del lugar, para que este sea ubicado rápidamente".