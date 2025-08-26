Visita Secretario de Economía a frontera pospuesta a septiembre

Ciudad Juárez.-La visita que se tiene contemplada por parte del secretario de Economía a esta frontera para verificar el tema de los Polos de Desarrollo, se realizará hasta el mes de septiembre.

Lo anterior fue dado a conocer por funcionarios de la Secretaría de Economía federal, quienes indicaron que de momento no se tiene una fecha en específico, solo se sabe que será en septiembre.

En días anteriores la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, había informado que la visita se iba a realizar el 28 de agosto, lo cual quedó descartado por la Federación.

La visita tiene como objetivo detonar el programa de Desarrollo Económico del Bienestar que busca el crecimiento económico de la región fronteriza.