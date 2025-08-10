Ciudad Juárez.- Este día se lleva a cabo el Happy Face Bazar, en el salón de eventos Emporium.

Más de 80 expositores locales pusieron en exhibición sus creaciones donde sus clientes pudieran verificar la calidad de sus productos.

Joyeria, accesorios, lentes, ropa, repostería, postres, dulces, salsas, productos de belleza, macramé y muchos más es parte de los que se encuentra en el lugar.

Además de ser un espacio para el realce de las ventas locales también busca servir como un centro de acopio donde los visitantes puedan realizar donaciones en especie o económicas a beneficio del refugio de gatos de Susu Cat quien constantemente ayuda a los felinos en situación de abandono y maltrato.

El lugar, unicado en la avenida de la Raza 6372, colonia Del Futuro, está abierto hasta las 8:00 de la noche y las organizadoras invitan a seguir en redes sociales al bazar para conocer los próximos eventos en puerta y si se está interesado en formar parte de las ediciones puedan apartar su espacio sin inconvenientes.