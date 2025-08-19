Visita de Ebrard fortalecerá polo de desarrollo en Jerónimo-Santa Teresa

Ciudad Juárez.– La visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la frontera anunciada para los últimos días de agosto fortalecerá la seriedad del arranque del polo de desarrollo en la zona de Jerónimo-Santa Teresa, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Fernando Suárez Cerón.

El empresario cree necesario detonar ya este proyecto, pues recordó que su anuncio tiene meses (la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los Polos para el Bienestar el pasado 22 de mayo, por lo que se está a un par de días de cumplir tres meses), por lo que “sin duda alguna” la visita del funcionario federal fortalecerá este arranque.

“Nosotros como empresarios estamos analizando las diferentes opciones para ir a invertir en esa zona de Santa Teresa, que es donde marca este Polo de Desarrollo”, reconoció el líder de la construcción en la frontera.

El empresario destacó que en la zona también se requiere de la aportación del gobierno municipal y del estado, así como de infraestructura de conectividad, lo que sin duda alguna impulsará Jerónimo-Santa Teresa como Polo de Desarrollo.

El empresario de la construcción detalló las acciones de infraestructura que considera necesarias en la zona:

“La mejora del camino actual a Santa Teresa desde el entronque a Jerónimo en la carretera a Casas Grandes hacia el punto de cruce, pues es la que se tiene que mejorar y otras obras de conectividad, como es la prolongación de la avenida 16 de Septiembre, hasta llegar a este punto de Santa Teresa, yo creo que (estas obras) van a ser la parte que van a motivar o van a incentivar a los empresarios a aceptarse o a hacer propuestas de inversión”, mencionó el presidente de CMIC.