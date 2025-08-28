Violencia no es la forma de resolver los debates: alcalde por pleito en Senado

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar calificó como lamentable el enfrentamiento ocurrido ayer en el Senado, donde el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, agredió físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña.

Pérez Cuéllar fue cuestionado acerca del enfrentamiento que tuvo lugar en la sala del Senado, momento que se viralizo en redes sociales y del cual expresó:

“La violencia no puede ni debe ser la forma de resolver los debates públicos. Fue una agresión al senador Noroña, mucha gente lo maneja como pleito, pero no fue pleito, fue una agresión directa”, declaró el alcalde.

El edil hizo un llamado a que se establezcan mecanismos de diálogo y mediación que eviten que las diferencias políticas deriven en violencia.