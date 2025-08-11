Ciudad Juárez. – Con una masacre y un multihomicidio durante el fin de semana, se superaron en 2025 los 600 asesinatos en Ciudad Juárez.

El mes de agosto había comenzado con una tasa relativamente baja en cuanto a homicidios ya que en los primeros cuatro días se registraron dos asesinatos.

Entre el 5 y 6 del mes se registró un repunte de violencia con seis víctimas, incluido un adolescente de 16 años ultimado frente a su hermano de 11 años en su casa ubicada en la colonia Juanita Luna.

La noche del viernes 8 ocurrió un homicidio de alto impacto perpetrado en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio Zaragoza, donde un hombre pereció dentro de un Nissan Blanco y otro quedó herido y llevado a un hospital.

Los primeros instantes del sábado fueron caóticos para las autoridades ya que en un lapso de seis horas ultimaron a siete personas en cuatro distintos hechos.

Alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado fue asesinado el trabajador de un car wash ubicado en el cruce de la Avenida Paseo de la Victoria y Prolongación Morelia.

A las 2:00 de la mañana fue ultimado un hombre en el cruce de las calles Miguel Ahumada y Esteban Coronado de la colonia Monterrey, frente al puesto de tortas Chester.

Tres horas después también fue localizado un conductor de plataforma asesinado dentro de su vehículo en la colonia Insurgentes.

La masacre

La segunda masacre del año ocurrió en la colonia Anapra, en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, al norponiente de la ciudad.

Las víctimas fueron tres mujeres y un hombre que recibieron en conjunto alrededor de ocho impactos de arma de fuego.

Trascendió que de las víctimas, que permanecen en calidad de desconocidas, eran dos mujeres de alrededor de 30 años, la otra mujer y el hombre tenían aproximadamente 50 años.

Un elemento investigador reveló que las cuatro víctimas fueron bajadas de al menos un vehículo, formadas una a una y ejecutadas.

Una de las mujeres llevaba puesta una bata de maquiladora mientras que otra tenía colgado un gafete de identificación.

Multihomicidio

Los olores fétidos alertaron la mañana del domingo a vecinos de la colonia Valle Verde por la presencia de posibles víctimas humanas dentro de un domicilio.

Al momento en que las autoridades llegaron al cruce de las calles Paseos del Bosque Sur y Paseos de los Secretos, ingresaron al segundo piso del domicilio y localizaron la dantesca escena: Sangre que escurría por la puerta, olor fétido y tres cuerpos en estado de descomposición, cuya muerte había ocurrido entre una y dos semanas atrás.

En primera instancia se mencionó que no había aparentes huellas de violencia por lo que se tipificó como un fallecimiento por causas a determinar con la necropsia de ley.

Un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de manera extraoficial que los tres sujetos habían sido asesinados por la evidencia encontrada en la escena.

El avanzado estado de descomposición complicó a los investigadores el poder determinar rápidamente la causa de muerte.

Las víctimas permanecen en calidad de desconocidos y será el área de ciencias forenses la encargada de buscar su individualización.

Tarde de domingo y violencia continuó

Una mujer fue arrestada y presentada por las autoridades por asesinar con arma blanca a su pareja sentimental.

En primera instancia se reportó el suicidio de un hombre dentro de una casa de la colonia Urbi Villa Bonita, sin embargo, agentes de la FGE determinaron que el hombre había sido asesinado y la evidencia apuntó a la esposa.

Según testigos, la mujer identificada como Rubí M.M. de 32 años sostuvo una fuerte discusión con su esposo durante la madrugada, lo que la condujo a perpetrar el delito.

La sangre que escurría de una camioneta Chevrolet Suburban en color blanco condujo a los vecinos de la colonia Satélite al hallazgo de un cadáver durante la tarde.

La unidad con placas DXE-395-A estaba estacionada en el cruce de las calles Saturno y Neptuno y tenía al interior el cuerpo de una persona envuelto en una cobija a cuadros en color blanco con negro.

Alrededor de las 6:00 de la tarde fue perpetrado un ataque armado donde una mujer quedó herida y un hombre pereció.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Basaseachi Oriente y Privada Bachimba, en la colonia Villas Residencial del Real.

Con estos homicidios acumula el mes 31 víctimas mortales hasta el cierre de edición y según el seguimiento periodístico apoyado por el de la FGE, hay un total de 623 personas asesinadas en el 2025.