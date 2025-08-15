Vinculan a proceso a sospechoso de homicidio de menor estadunidense

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) informó en un comunicado que un juez de control vinculó a proceso a Óscar Manuel M.A., de 21 años, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una adolescente de 17 años, originaria de Estados Unidos, que fue privada de la libertad y posteriormente asesinada en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación, la joven, identificada con las iniciales D.C.L.G., fue reportada como desaparecida y días después, el 22 de julio de 2025, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el patio de una vivienda del fraccionamiento Urbivilladel Cedro. La necropsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Tras labores de inteligencia, se logró ubicar al imputado en Tezonapa, Veracruz, donde fue detenido el pasado 6 de agosto en un operativo conjunto con autoridades de aquella entidad. Posteriormente fue trasladado a Chihuahua para enfrentar la justicia.

En la audiencia inicial, bajo la causa penal 3906/2025, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.