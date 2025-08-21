Vinculan a proceso a involucrado en caso de la Funeraria del Carmen

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de Roberto Isaac Á. A., por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la correcta inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, contemplados en la Ley Federal de Salud, así como por fraude.

Las investigaciones ministeriales, arrojaron que presuntamente, el imputado de 23 años de edad junto con diversa persona, mantuvo ocultos tres cadáveres de seres humanos, dos de ellos no identificados y el otro correspondiente a una menor de edad, en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Dr. Mariano Samaniego y Latón, de la colonia Arroyo Colorado en Ciudad Juárez.

Lo anterior, en el periodo comprendido entre el 12 de junio y el 24 de julio de 2025, sin contar con los requisitos necesarios para su preservación y manejo digno y respetuoso, ni la documentación correspondiente que acreditara su legal permanecía, conservándolos ahí de manera ilícita durante, puesto que dicho lugar no es está establecido para el destino final de restos humanos.

Además de que, la funeraria contaba con una suspensión total de trabajos y actividades por parte de la Comisión Estatal Para Riesgos Sanitarios (COESPRIS), desde el día 10 de octubre de 2024, incumpliendo así con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 14 de agosto, con una orden de aprehensión cumplimentada en el cruce de las calles Níquel y 16 de septiembre de la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez,

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica, fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, además de mantener la medida cautelar de prisión preventiva.