Vinculan a proceso a dos hombres por feminicidio en El Granjero

Ciudad Juárez.- Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alias “El Douglas”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones, a los imputados se les atribuye un feminicidio que se cometió entre las 5:00 de la tarde del miércoles 6 de agosto y las 4:00 de la mañana del jueves 7 de agosto del 2025, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia El Granjero.

La acusación establece que los implicados privaron de la vida a la mujer mediante golpes, heridas punzo penetrantes y cortantes en la región cervical y mentón, además de estrangularla con un lazo.

Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alías “El Douglas”, fueron detenidos con órdenes de aprehensión la noche del pasado jueves 14 de agosto.

El órgano jurisdiccional encontró suficientes elementos de prueba para dictarles auto de vinculación a proceso, dejándolo en prisión preventiva como medida cautelar, fijándoles tres meses para las investigaciones complementarias.